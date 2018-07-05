Mars'ta görev yapan Opportunity robotu kayboldu

NASA'dan yapılan açıklamada, uçuş kontrolörlerinin, devasa toz fırtınasının yayıldığı gezegende görevli Opportunity'den haftalardır bildirim alamadığı kaydedildi. Mars'ta Mayıs ayının sonundan bu yana etkili olan toz fırtınasının büyüyerek şu anda kızıl gezegenin 4'te 1'ini kapladığı belirtiliyor. Kontrolörler, Opportunity ile bataryasının yeniden dolması için gerekli güneş ışığını görene kadar temas kurulamayabileceğini, bunun günlerce sürebileceğini ifade ediyor.

NASA, bataryalarını sarj edemeyen Opportunity'nin düşük güç moduna geçiş yaptığını düşünüyor. Uzay aracı, kış uykusu (hibernation) ismi verilen bu moddayken gününü çoğunlukla uykuda geçiriyor. Sonrasında ise zaman zaman uykusundan uyanıp güç durumunu kontrol ediyor ve bataryaları hala sarj olmamışsa tekrar uyku moduna geri dönüyor. (Hürriyet)

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