Evlenme teklifi için kum yazıcısı üretildi

Sosyal medyada unutulmaz evlenme teklifi fotoğrafları için Ivan Mirada kumun üzerine şekil çizerek yazı yazabilen otomatik bir kum yazıcısı geliştirdi.
KLASİK MODELLERDEN ESİNLENİLDİ
Miranda'nın kum yazıcısı, 80'li ve 90'lı yıllarda ev yazıcılarının ayırt edici özelliği olan klasik nokta vuruşlu yazıcılardan esinlenerek geliştirilen teknikleri kullanıyor.
Büyük boyutlu yazıcı başlığı, yazıcının tamamını sahil boyunca yavaşça hareket ettiren tekerlek takımları arasında ileri ve geri hareket ederek şeklin ortaya çıkmasını sağlıyor. (Hürriyet)