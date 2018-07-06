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için kum sı üretildi

Birçok insanın yaratıcılığını zorladığı ve hafızalarda kalmasını istediği unutulmayacak evlenme teklifleri için teknoloji yaratıcı çözümler sunuyor. Bunlardan bir tanesi de ni plajda yapmak isteyenler için üretildi.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 16:26
Evlenme teklifi için kum yazıcısı üretildi

Sosyal medyada unutulmaz fotoğrafları için Ivan Mirada kumun üzerine şekil çizerek yazı yazabilen otomatik bir kum sı geliştirdi.

KLASİK MODELLERDEN ESİNLENİLDİ

Miranda'nın kum yazıcısı, 80'li ve 90'lı yıllarda ev yazıcılarının ayırt edici özelliği olan klasik nokta vuruşlu yazıcılardan esinlenerek geliştirilen teknikleri kullanıyor.

Büyük boyutlu yazıcı başlığı, yazıcının tamamını sahil boyunca yavaşça hareket ettiren tekerlek takımları arasında ileri ve geri hareket ederek şeklin ortaya çıkmasını sağlıyor. (Hürriyet)

Üç boyutlu yazıcıyla kornea üretmeyi başardılar

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