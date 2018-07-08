Twitter'da 70 milyon kullanıcı hesabı askıya alındı

Twitter sahte hesaplarla uzun süredir mücadele ediyor. Bu nedenle şirket, artık sahte içerik yayan hesapları kaldırmaya ve bu tür içerikler paylaşan hesapların paylaşımlarını, kapatmadığı takdirde dahi takip altında tutma kararı aldı.

Twitter, bu yeni politikası uyarınca, mayıs ve haziran aylarında toplam 70 milyondan fazla hesabı mecradan sildi.

Hürriyet'e göre, Twitter'ın aylık kullanıcı sayısı halihazırda 336 milyon kişiyken, bunun 70 milyonu aşkın bir kısmının hesaplarının kaldırılması, analistler tarafından çok radikal bir hareket olarak tanımlanıyor.

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