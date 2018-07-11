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Electronics'den ikinci çeyrekte 13.5 milyar dolar ciro

Electronics Inc. (LG) bugün, 2018 yılının ikinci çeyreği için ön kazanç sonuçlarını açıkladı.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 02:56 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 02:56
LG Electronics'den ikinci çeyrekte 13.5 milyar dolar ciro

Electronics Inc. (LG), 2018'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'ün üzerinde bir artışla yaklaşık 13.5 milyar dolar ciro elde ettiğini açıkladı.

LG'nin ikinci çeyrekte gerçekleşen işletme karı ise geçen yıla göre yüzde 18,5 artarak 700 milyon dolar oldu.

LG, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği yaklaşık 27 milyar dolar satış ve 1.7 milyar doların üstünde işletme karı ile ilk altı aydaki en yüksek karını elde eti.

Bu rakamlar, LG'nin nihai kazanç sonuçları öncesinde yatırımcılara hizmet olarak verilen K-IFRS'ye dayalı geçici konsolide kazançlar. Her bölümle ilgili ayrıntılı veriler ilerleyen günlerde açıklanacak.

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LG Electronics'den ikinci çeyrekte 13.5 milyar dolar ciro
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