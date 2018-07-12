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'da sayınız düşebilir

Mikro blog devi sahte hesaplara karşı start verdiği savaşını derinleştiriyor.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 14:46
Twitter'da takipçi sayınız düşebilir

'ın ilerleyen günlerde özellikle sayısı yüksek olanların hatırı sayılır miktarda takipçi kaybetmesi söz konusu.

İşte 'dan konuyla ilgili yapılan açıklama:

"Twitter üzerinden güven ortamı oluşturma ve sağlıklı iletişimi teşvik etme yönündeki devam eden genel çalışmalarımız kapsamında verdiğimiz hizmetin her kısmı önemlidir. Takipçi sayıları görülebilen bir özelliktir ve herkesin bu sayıların doğru olduğuna güveninin tam olmasını istiyoruz.

Yıllar boyunca durumlarında ani değişiklikler gördüğümüz hesapları kilitledik. Böyle durumlarda hesap sahiplerine ulaşıyor ve hesabı doğrulamamaları veya parolalarını yenilememeleri halinde oturum açamayacakları şekilde hesaplarını kilitli tutuyoruz. Bu hafta dünya çapında kilitli hesapları takipçi sayılarından düşeceğiz. Sonuç olarak birçok profilde görüntülenen takipçi sayısı düşme ihtimaline sahip.

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Twitter'da takipçi sayınız düşebilir
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