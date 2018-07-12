Twitter'da takipçi sayınız düşebilir

Twitter'ın ilerleyen günlerde özellikle takipçi sayısı yüksek olanların hatırı sayılır miktarda takipçi kaybetmesi söz konusu.

İşte Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklama:

"Twitter üzerinden güven ortamı oluşturma ve sağlıklı iletişimi teşvik etme yönündeki devam eden genel çalışmalarımız kapsamında verdiğimiz hizmetin her kısmı önemlidir. Takipçi sayıları görülebilen bir özelliktir ve herkesin bu sayıların doğru olduğuna güveninin tam olmasını istiyoruz.

Yıllar boyunca durumlarında ani değişiklikler gördüğümüz hesapları kilitledik. Böyle durumlarda hesap sahiplerine ulaşıyor ve hesabı doğrulamamaları veya parolalarını yenilememeleri halinde oturum açamayacakları şekilde hesaplarını kilitli tutuyoruz. Bu hafta dünya çapında kilitli hesapları takipçi sayılarından düşeceğiz. Sonuç olarak birçok profilde görüntülenen takipçi sayısı düşme ihtimaline sahip.