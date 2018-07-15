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'in uydusunda yanardağ tespit edildi!

ABD Ulusal Havacılık ve Dairesinin (NASA) Juno uzay aracı, 'in uydularından İo'da muhtemel bir yanardağ tespit etti.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 14:47
Jüpiter'in uydusunda yanardağ tespit edildi!

NASA'dan yapılan açıklamada, 'in sırlarını araştırmak üzere gönderilen Juno aracının, İo'nun güney kutbunda yeni bir ısı kaynağı saptadığı, bunun da muhtemel bir volkan olduğu belirtildi.

Juno'nun daha önce keşfedilmemiş volkanla ilgili verileri 16 Aralık 2017'de kızılötesi görüntüleyici (JIRAM) enstrümanını kullanarak İo'ya 470 bin kilometre uzaklıktayken elde ettiği ifade edildi.

Juno'nun bu tarihte elde ettiği verilerin incelemesine devam ediliyor.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetlerini sürdürüyor.

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Jüpiter'in uydusunda yanardağ tespit edildi!
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