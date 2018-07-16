Android telefonlarda istenmeyen çağrılar böyle engellenecek

Google, Android kullanıcılarını istenmeyen aramalardan kurtarmak için yeni adımlar attı. TrueCaller gibi üçüncü parti uygulamalar, bilmediğiniz veya kötü amaçlı çağrıları engellemeye yönelik işlevleri bir süredir sunuyorlar. Şimdi ise Android kullanıcıları, bu tür bir engelleme işlevini ek bir yazılım olmadan kullanabilecekler.

Android'in stok sürümüyle gelen Google Phone uygulaması, yeni yayınlanan güncellemesiyle istenmeyen çağrıları otomatik olarak engelleyebiliyor. Varsayılan olarak kapalı bulunan işlevi etkinleştirdiğinizde, bu tür çağrılarla ilgili herhangi bir uyarı görmüyorsunuz. Engellenen çağrılar, çağrı geçmişinde görünüyor ancak çağrı geldiğinde telefonunuz çalmıyor ve kaçan çağrıyla ilgili herhangi bir uyarı gösterilmiyor. Arayan kişinin sesli mesaj bırakması halinde bu mesaja ulaşabiliyorsunuz.

Bazı telefon üreticileri kendi çevirici uygulamasını sunduğundan, Google Phone uygulaması her telefonda bulunmuyor. Google Phone'u kullananlar ise güncellemeyi Play Store üzerinden gerçekleştirebilirler.

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