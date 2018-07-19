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Köffezi'nde yeni köpek balığı türü keşfedildi

Körfezi'nde "Genie's dogfish (Genie'nin köpek balığı)" adı verilen yeni bir köpek balığı türü daha keşfedildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 14:10
Meksika Köffezi'nde yeni köpek balığı türü keşfedildi

"Live Science" internet sayfasında yer alan habere göre, "Zootaxa" dergisinde yayımlanan çalışmada, Floridalı bilim insanları, "Squalus clarkae" ya da "Genie's dogfish (Genie'nin köpek balığı)" adı verilen büyük gözlü yeni bir tür köpek balığı keşfetti.

Çalışmada, Körfezi ve Atlas Okyanusu'nun derinlerinde yaşayan, nispeten daha ufak olan yeni türün uzunluğunun 50-70 santimetre olduğu belirtildi.

Keşfedilen yeni türe verilen isim, 2015'te 92 yaşında hayata gözlerini yuman, köpek balıkları üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan deniz biyolojisinin öncülerinden Eugenie Clark'a ithaf edildi.

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Meksika Köffezi'nde yeni köpek balığı türü keşfedildi
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