Airbus'ın 'balina' kargo uçağı test uçuşunu tamamladı

CNN'in haberine göre, balina görünümlü BelugaXL, 4 saat 11 dakikalık uçuşun ardından Fransa'nın Toulouse-Blagnac Havaalanına iniş yaptı.

Airbus yetkilileri, BelugaXL'nin hizmete girmeden önceki 10 ay boyunca 600 saat deneme uçuşu yapacağını belirtti.

Balina benzeri ön kısmı, gülümseyen ağzı ve parlak mavi gözlü tasarımıyla gökyüzüyle buluşan nakliye uçağının modeli, A330-700L olarak açıklandı.

Uçağın gülümseyen balina şeklindeki tasarımına, Airbus firmasının 20 bin çalışanı karar verdi. Çalışanların yüzde 40'ı kendilerine sunulan 6 seçenekli anketten en çok bu tasarıma oy verdi.

Mevcut Beluga uçaklarına nazaran 6 metre daha uzun ve 1 metre daha geniş olan uçak, yüzde 30 daha fazla taşıma kapasitesine sahip.

227 ton yük kapasitesine sahip uçağın, 2019'da hizmete girmesi bekleniyor.

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