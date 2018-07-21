MacBook Pro'nun yavaşlamasındaki sebep ortaya çıktı

Apple'ın en yüksek seviye 15-inç MacBook Pro 2018 dizüstü bilgisayarı içinde 6 çekirdekli Intel Core i9 işlemci barındırıyor, ancak YouTube kullanıcısı Dave Lee'nin hazırladığı videoya göre bilgisayar, taban saat hızını bile sürdürmekte zorlanıyor, çünkü cihazın ince tasarımı i9'u soğutacak alana ve donanıma sahip değil.

"Termal azaltma" adı verilen bu sistem aslında tüm bilgisayarlarda bulunuyor, özellikle de dizüstü bilgisayarlarda soğutmanın daha kısıtlı olması sebebiyle işlemcilerin aşırı ısınmasını önlemek için otomatik ayarlama yapılması gerekebiliyor. Ancak bir ufak bir servet değerindeki Core i9'un maruz kaldığı termal azaltmaya bakılırsa, bu birçok MacBook Pro 2018 kullanıcısını üzecektir.

SOĞUTMA SİSTEMİ YETERSİZ

Bir test videosunda anlatıldığına göre Adobe Premiere'de sadece birkaç saniye render yapıldığında işlemcinin taban saat hızı olan 2.9GHz azalarak 2.2GHz'ye kadar düşüyor. Buna kıyasla Windows 10, Core i7 bir dizüstü Turbo Boost özelliği sayesinde ortalama 3.1GHz'de render yapabiliyor.

Videoda ayrıca MacBook Pro'yu bir dondurucuya koymayı deneyen Lee, test için kullandığı videonun render süresini 40 dakikadan ancak 27 dakikaya indirebildi. Lee'ye göre MacBook Pro'nun içinde bulunan soğutma sistemi son derece yetersiz ve i9'un tüm nimetlerinden faydalanılmasını önlüyor.

Şimdilik MacBook Pro 2018'e ait tek bir video test bulunsa da ilerleyen günlerde cihaza ait daha fazla benchmark testi yayınlanacaktır. (Hürriyet)