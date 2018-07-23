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'a yeşil nokta özelliği eklendi

'a yeni bir özellik daha eklendi. Bundan sonra aktif kullanıcıların yanında Facebook'ta olduğu gibi yeşil nokta görünecek.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 17:52
Instagram'a yeşil nokta özelliği eklendi

bu sene Ocak ayında direk mesaj (DM) özelliğinde başlattığı yenilik ile kullanıcıların en son ne zaman aktif olduğunu gösteriyordu. Şirket artık uygulamasının mesajlaşma bölümünü geliştirmeye devam ediyor.

Yeni gelen özellik ile artık Facebook'ta da olduğu gibi Instagram'ın direk mesajına "yeşil" nokta geliyor. Artık Instagram'da aktif kullanıcılar yeşil nokta ile gösterilecek.

Hürriyet'in haberine göre, bir fotoğraf paylaştığınızda ya da uygulamada gezinirken doğrudan mesaj, gelen kutunuzdaki yeşil noktayı arkadaş listenizi görebilirsiniz. Bu yeşil nokta yalnızca sizi takip eden arkadaşlarınız için gösterilecek. Ayrıca bu özeliği ayarlardan kapatabileceksiniz.

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Instagram'a yeşil nokta özelliği eklendi
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