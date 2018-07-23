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'dan Telegram'a bir darbe daha

İstihbarat Bakanlığı, rejimi desteklemeyen binden fazla Telegram kanalını kapattıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 17:24
İran'dan Telegram'a bir darbe daha

İstihbarat Bakanlığı, çoklu paylaşım platformu ve iletişim kanalı olan Telegram uygulamasında, mevcut rejimi desteklemeyen bin kanalı kapattıklarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen kanalların İran karşıtı terörist gruplarca kullanıldığını ifade etti. Bakanlık kanalların kapatılması hakkında, "Biz ulusal çıkarlarımızı ve güvenliğimizi temel alarak hareket ediyoruz" dedi.

İran 18 Nisan'da ülkede popüler olan Telegram uygulamasının kullanımını mahkeme kararıyla yasaklamıştı.

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İran'dan Telegram'a bir darbe daha
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