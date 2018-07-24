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Samanyolu'nun aranan kayıp kardeşi bulundu

'nin kayıp kardeşinin bulunduğu, M32p adı verilen galaksinin Andromeda tarafından parçalara ayrıldığı açıklandı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 16:13
Samanyolu'nun aranan kayıp kardeşi bulundu

'nin kayıp kardeşinin bulunduğu bildirildi.

Michigan Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmada, Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda galaksisinin, 2 milyar yıl önce devasa bir galaksiyi "lime lime ederek yediği" sonucuna varıldı.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmada, Andromeda'nın parçalara ayırdığı bu büyük galaksiden geriye kanıt olarak gösterişli bir kuyruğun; yıldızlardan oluşan neredeyse görünmez bir halenin kaldığı belirtildi.

Andromeda'ya kurban giden bu galaksiye M32p adı verildiği, Samanyolu ve Andromeda'dan sonra Yerel Grubun en büyük 3. üyesi olduğu kaydedildi.

Boydan boya yaklaşık 10 milyon ışık yılı olan dambıl şeklindeki, 50'den fazla galaksinin bulunduğu bölge Yerel Grup olarak anılıyor.

M32p'nin, zaman içerisinde Samanyolu ile birleşen herhangi bir galaksiden en az 20 kat büyük olduğu düşünülüyor.

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Samanyolu'nun aranan kayıp kardeşi bulundu
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