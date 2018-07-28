Solucanlar 40 bin yıl sonra canlandı!

Rusya'da Sibirya'dan getirilen binlerce yıllık donmuş toprak örneklerinde rastlanan solucanlar hayata döndü.



Moskova'da Toprak Biliminin Fizyo-Kimya ve Biyolojik Sorunları Enstitüsüne ait bir laboratuvarda, tarih öncesi döneme ait toprak örnekleri üzerinde çalışıldığı sırada yaklaşık 300 donmuş solucandan ikisi, toprak çözdürülünce yeniden canlandı. Solucanlardan birinin yaklaşık 32 bin, diğerinin ise 42 bin yıldır donmuş halde bulunduğu sanılıyor.



Siberian Times'ın internet sitesinde yer alan haberde, "solucanların çözülmeden sonra yaşam belirtileri gösterdiği, hareket etmeye ve yemeye başladığı" belirtildi.



Haberde, "Buzul dönemine ait bu canlıların gösterdiği adaptasyon mekanizmasının, kriyobiyoloji ve astrobiyoloji gibi ilgili bilim dalları açısından önemli" olduğu vurgulandı.



Solucanları hayata döndüren mekanizmanın incelenmesinin, dünya dışında yaşamın var olabileceğine ilişkin teorilerin çoğunu değiştirebileceği ifade ediliyor.



Küresel ısınma devam edip toprak çözülmeye başladıkça benzer canlıların yeniden yaşama dönme ihtimalinin ortaya çıkabileceği öngörülüyor.

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