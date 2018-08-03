Audi PB 18 e-tron'un tanıtım tarihi belli oldu

Audi PB 18 e-tron, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilecek Pebble Beach Concours d'Elegance etkinliğinde gözler önüne çıkacak. İlk olarak 23 Ağustos'ta düzenlenecek özel etkinlik kapsamında piste çıkacak otomobil, Concours d'Elegance etkinliğine 26 Ağustos'ta katılacak.

GELECEĞİN OTOMOBİLİ

400 beygirlik güç ve 400 kilometre civarında menzile sahip olması beklenen aracın kalbinde Audi R18 e-tron'un teknolojisi yer alacak. Yükseltilmiş rüzgarlık ve ince farlarla gelecek PB 18 e-tron, markanın elektrikli araç geleceğinde önemli rol oynayacak.

Audi PB 18 e-tron'un resmi duyurusu Laguna Seca yarış pistinde 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.