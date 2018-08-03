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PB 18 'un tanıtım tarihi belli oldu

, PB 18 adını taşıyan elektrikli süper otomobil konseptini 23 Ağustos’ta tanıtacak. Peki PB 18 e-tron ile bizleri neler bekliyor?

Giriş Tarihi: 3.8.2018 15:13
Audi PB 18 e-tron'un tanıtım tarihi belli oldu

PB 18 , ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilecek Pebble Beach Concours d'Elegance etkinliğinde gözler önüne çıkacak. İlk olarak 23 Ağustos'ta düzenlenecek özel etkinlik kapsamında piste çıkacak otomobil, Concours d'Elegance etkinliğine 26 Ağustos'ta katılacak.

GELECEĞİN OTOMOBİLİ

400 beygirlik güç ve 400 kilometre civarında menzile sahip olması beklenen aracın kalbinde R18 e-tron'un teknolojisi yer alacak. Yükseltilmiş rüzgarlık ve ince farlarla gelecek PB 18 e-tron, markanın elektrikli araç geleceğinde önemli rol oynayacak.

'un resmi duyurusu Laguna Seca yarış pistinde 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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Audi PB 18 e-tron'un tanıtım tarihi belli oldu
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