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un içinde tan sert keşfedildi

Rus bilim adamları, Sibirya'ya düşen bir un içinde tan sert bir in keşfedildiğini duyurdu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 12:06
Meteorun içinde elmastan sert mineral keşfedildi

DailyStar'ın haberine göre, Rusya Bilim Akademisi Sibirya Bölümü Jeoloji Enstitüsü, Ural ve Novosibirsk üniversitelerinde görevli bilim adamlarının incelediği un, "uakitite" adı verilen ve tan daha sert bir i içerdiği görüldü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gizemli mineral hakkında daha fazla bilgi edinmek için laboratuvar çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bilim adamları mineralin görünüşünü, "metalik parıltıya sahip, sarı ve şeffaf" olarak tanımladı.

Mineralin, kübik kristaller ya da yuvarlak taneler oluşturduğu, tanelerin genellikle 5 mikrometreden daha küçük olduğu kaydedildi.

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Meteorun içinde elmastan sert mineral keşfedildi
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