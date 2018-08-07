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Teknoloji devlerinden 'nefret söylemi'ne karşı ortak tavır

, iTunes ve Spotify gibi dev platformlar, komplo teorisyeni 'un ve Jones'un markası InfoWars'un yüzlerce yayınını platformlarından kaldırdı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 11:37
Teknoloji devlerinden 'nefret söylemi'ne karşı ortak tavır

Apple'dan yapılan açıklamada, komplo teorisyeni 'un ve Jones'un markası InfoWars'un yayınlarının, iTunes'dan ve yayın akışı uygulamalarından kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada "nefret söylemine hoşgörü gösterilmediği" ifadesini kullanıldı.

FACEBOOK SAYFASI KALDIRILDI

InfoWars'un sayfasını, "nefret söylemi" nedeniyle platformundan kaldırdığını duyururken, müzik veri ve akış servisi Spotify, BBC'ye "The Alex Jones Show"u yayın akışı listelerinden çıkardığı açıklamasını yaptı.

ABD'de 11 Eylül saldırılarını, Washington yönetiminin planladığına dair komplo teorileri nedeniyle yaygın biçimde eleştirilen Jones, 2012'de Sandy Hook İlkokulu saldırısında öldüğü açıklanan çocukların oyuncu olduğunu iddia etmişti.

Saldırının kurbanı 2 çocuğun ailesi Jones'a iftira davası açmıştı.

YouTube da temmuz ayında, 2,4 milyondan fazla takipçisi olan Jones'un kanalından 4 videoyu kaldırmıştı.

Jonekaldırılanlan videoların bazılarında Avrupa'ya giden Müslüman göçmenleri eleştiriyordu.

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Teknoloji devlerinden 'nefret söylemi'ne karşı ortak tavır
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