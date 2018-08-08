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ne milli yol gösteriyor

Savunma sanayisinde son dönemde geliştirilen yerli ve milli platformlar ülke güvenliğinde kritik görevler üstlenirken, bunların başarısına kilit öneme sahip lar da katkı sağlıyor.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 16:28
Güvenlik güçlerine milli yazılım yol gösteriyor

Savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları ürün, sistem ve platformların yanında alanında da sürüyor. Son dönemde geliştirilen lar sahada yoğun şekilde kullanılıyor. Askeri platformlardaki teknoloji yoğunluğu arttıkça bunlarla kullanılan yazılımların güvenilirliği daha da artıyor. Yabancı menşeli ve açık kaynak platformlar kullanılarak geliştirilen çözümlerde güvenlik konularında zaaflar oluşabiliyor.

'te faaliyet gösteren , bu ihtiyaçlardan yola çıkarak uzmanı olduğu ve coğrafi bilgi sistemi yazılımları alanında çözümler üretiyor. Şirket Genel Müdürü Gökhan Dağgez'in verdiği bilgilere göre, bu çözümler arasında yer alan () 'nin haritacılık ve coğrafi bilgi sistemi alanındaki yazılım ihtiyaçlarının tamamen milli imkanlarla karşılanabilmesi ve dışa bağımlılığın sonlandırılması amacıyla 15 yıllık çalışma, binlerce satır kod yazılarak 50 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi.

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Güvenlik güçlerine milli yazılım yol gösteriyor
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