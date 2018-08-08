Güvenlik güçlerine milli yazılım yol gösteriyor

Savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları ürün, sistem ve platformların yanında yazılım alanında da sürüyor. Son dönemde geliştirilen milli yazılımlar sahada yoğun şekilde kullanılıyor. Askeri platformlardaki teknoloji yoğunluğu arttıkça bunlarla kullanılan yazılımların güvenilirliği daha da artıyor. Yabancı menşeli ve açık kaynak platformlar kullanılarak geliştirilen çözümlerde güvenlik konularında zaaflar oluşabiliyor.

ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren PiriReis Bilişim Teknolojileri, bu ihtiyaçlardan yola çıkarak uzmanı olduğu harita ve coğrafi bilgi sistemi yazılımları alanında çözümler üretiyor. Şirket Genel Müdürü Gökhan Dağgez'in verdiği bilgilere göre, bu çözümler arasında yer alan Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) Türkiye'nin haritacılık ve coğrafi bilgi sistemi alanındaki yazılım ihtiyaçlarının tamamen milli imkanlarla karşılanabilmesi ve dışa bağımlılığın sonlandırılması amacıyla 15 yıllık çalışma, binlerce satır kod yazılarak 50 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi.