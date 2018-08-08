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malzemeyle örümcek şeklinde yapıldı

malzemeyle, örümcek şeklinde çok fonksiyonlu, küçük bir geliştirildi. Robot bilimciler, bu robotlardan hassas cerrahi müdahalelerde faydalanmayı hedefliyor.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 15:03
Yumuşak malzemeyle örümcek şeklinde robot yapıldı

Wyss Enstitüsü, Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamaları Bilimler Okulu ile bilim adamlarının, u tasarlarken, mikrometrik ölçekte özellikler ile milimetrik ölçekte bir robot geliştirilmesini mümkün kılan entegre üretim sürecinden faydalandığı ve örümceğinden esinlendiği bildirildi.

HAREKETLİ VE RENKLİ GÖVDESİ VAR

Küçük tavus kuşu örümceği robotunun, kullanılan elastik malzeme nedeniyle bir gövdeye sahip olduğu belirtildi.

Robotla ilgili ayrıntılı bilgi, Advanced Materials dergisinde yayımlandı.

Robot bilimciler, hayvan benzeri yumuşak robotları gelecekte erişimi zor doğal ve insan eliyle yaratılan ortamlara güvenli bir şekilde yerleştirebilmeyi, bu robotlardan hassas cerrahi müdahalelerde faydalanmayı hedefliyor.

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Yumuşak malzemeyle örümcek şeklinde robot yapıldı
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