NASA'dan tarihi yolculuk! Güneş'e doğru...

NASA'nın "Parker Solar Probe" adlı insansız uzay aracı tarihte Güneşi atmosferine bu kadar yaklaşacak ilk araç olacak. 11 Ağustos Cumartesi günü, Florida'daki Cape Caneveral bölgesinden fırlatılacak ve bir problem olmazsa "Corona" adı verilen Güneş'in atmosfer katmanına uçacak. Güneşin yüzeyinde sıcaklık katmanlara göre daha düşük. Corona katmanında da sıcaklığın 5537 derece sıcaklıkta olduğu tahmin ediliyor.

NASA'da Güneş ile ilgili çalışmalar yapan Alex Young "Bizim için Dünya'daki havayı tahmin ettiğimiz gibi uzay havasını tahmin edebiliyor olmak çok önemli. Corona katmanı bizim için çok tuhaf ve alışık olmadığımız bir çevre" dedi. Proje, her ne kadar NASA tarafından, Güneş'e dokunmak olarak adlandırılsa da, uzay aracı Güneşin 6,16 milyon km üzerinden geçiş yapacak.

Nicky Fox adlı bilim adamı, saatte 692 bin km hız yapabilecek olan Parker Solar Probe adlı aracın, insan yapımı en hızlı nesne olacağını belirtti. Aracın maliyeti ise 1.5 milyar dolar.

NASA'DAN GÜNEŞ SİSTEMİ'NDE BÜYÜK KEŞİF

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