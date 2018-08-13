Tesla'nın Apple'dan çaldığı mühendis geri döndü!

Tesla, üretim krizinden dolayı büyük bir finansal zorluk içine girince, Nisan ayında Elon Musk elini taşın altına sokmuştu. Model 3 hatlarında yaşanan aksaklıkları çözmesi gereken üretimden sorumlu baş mühendis Doug Field'ın yerine geçen Musk, krizin sert etkilerini engellemeyi başardı. Bu hareketi Apple'dan transfer ettiği Field'i kaybetmesine yol açtı.

GERİ DÖNME KARARI ALDI

Doug Field, eskiden Apple'ın Mac bilgisayarlarının donanımlarından sorumlu olan kişiydi. Tesla'ya transfer edilmesi Musk'ın çok ciddi uğraşlar verdiği söylendi. Field, Model 3 krizinden sonra atılınca, boşta kalacak bir insan da değildi. Bir süre bekleyip Apple geri dönme kararı aldığı ortaya çıktı.

Şu sıralar içeriği bilinmeyen Project Titan adında bir proje yürüten Apple, otonom sürüş sistemleri geliştirmek konusunda kararlı. Doug Field ise Tesla'daki otomotiv tecrübesini, eski şirketi Apple için kullanıyor.

Aslında Musk Field'ı hemen şirketten kovmamış, sadece görev tanımını değiştirmişti. Field ise bu tavır üzerinde Mayıs ayı içerisinde ayrılma kararını bildirmiş, Haziran ayında Tesla ile olan bağlarını koparmıştı.