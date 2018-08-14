Bilgisayar korsanları 'sextortion' yöntemiyle fidye istiyor

Uzmanlar, vatandaşları bilgisayar korsanlarına karşı kendilerini koruyabilmeleri için kolay tahmin edilebilen şifreleri kullanmaması ve gelen elektronik postalardaki linkleri tıklamaması konusunda uyardı.

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenliğin farkındalıkla başladığını, bu konuya dikkat etmeyen vatandaşları ise bazı tehlikelerin beklediğini söyledi. Yüksel, sanal şantaj ve fidye tehdidi konusunda günümüz dünyasında yeni tehlikelerin ve kavramların ortaya çıktığını ifade ederek, bu konuda "sextortion" ile "scam" kavramlarının önemli olduğunu kaydetti.

Sextortion yönteminin de kullanılmaya başlandığını dile getiren Yüksel, şöyle devam etti:

"Kurbanlar cinsel içerikli bu şantaj yönteminde, gizli bir sırrı başkasıyla paylaşmak zorunda kalmak anlamına geleceğinden yardım da isteyemiyor. Bu durum ciddi psikolojik travmalara yol açabilir. Bir diğer kavram olan 'scam', internet üzerinde yer alan genellikle bir planın başlangıcı olarak kurgulanmış, aldatıcı duruma verilen genel addır. Asıl hikayeyi başlatmak için bir başlangıçtır. İçerisinde gerçek elektronik posta şifrenizi gördüğünüzde konuya ciddi olarak yaklaşmanız gerektiğinizi düşünürsünüz. Bir de sonunda iş dünyasına ve ailenize rezil olmak gibi bir durumda var."