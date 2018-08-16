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ile terör propagandasına soruşturma başladı

Emniyet Genel Müdürlüğünce terör örgütü propagandası içeren 'i çok sayıda aboneye gönderen failler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 20:18
SMS ile terör propagandasına soruşturma başladı

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde çok sayıda abonesine terör örgütü propagandası içeren SMS gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Toplu SMS gönderimi ihtiyaçları için hizmet satın alınan sistemlere yetkisiz bir şekilde erişim sağlayıp, ülke genelinde çok sayıda SMS abonesine terör örgütü propagandası içeren bir SMS göndererek gerçekleştirilen yasa dışı eylem durdurulmuş olup, failleri hakkında gerekli adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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SMS ile terör propagandasına soruşturma başladı
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