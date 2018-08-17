Akıllı cihazların sırrı açık kaynak

Buzdolaplarından kapı zillerine, evdeki ısı ölçerden otomobil lastiklerine kadar güçle çalışan her türlü cihaz akıllı hale getirilebiliyor ve piyasaya her gün milyonlarca ağ bağlantılı cihaz giriyor. IDC raporuna göre, dünyayı saran Nesnelerin İnterneti ağına yapılan harcamaların 2020 yılında 1 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor; bu da tahmini olarak önümüzdeki birkaç yıl içinde yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 14'ü aşması anlamına geliyor. Nesnelerin İnterneti çözümlerinin hızının artmasıyla yaşanan gelişmelerle birlikte kurumlar da bu tür ürün ve hizmetler geliştirebilen, hizmete alabilen ve yönetebilen teknoloji ve araçlara aktif bir şekilde yatırım yapıyorlar. ARAŞTIRMA SONUÇLARI Red Hat
, Nesnelerin İnterneti alanında çözüm geliştirme söz konusu olduğunda hangi teknolojinin kullanıldığını daha iyi görmek amacıyla RTInsights araştırma şirketine, büyük ve çok büyük kurumlardaki 253 BT karar vericisinin katıldığı bir araştırma yaptırdı. Araştırmaya katılan firmaların halihazırda Nesnelerin İnterneti çözümleri geliştiriyor ya da önümüzde 12-18 ay içinde geliştirmeyi planlıyor olmaları gerekiyordu. Araştırma, özellikle, Nesnelerin İnterneti uygulamaları geliştirmenin, geleneksel uygulama geliştirmeden hangi açılardan farklılaştığını, Nesnelerin İnterneti çözümleri geliştirirken gereken en önemli yetenekleri ve açık kaynak araçları ile Nesnelerin İnterneti çözümleri arasındaki ilişkiyi inceledi. DİJİTAL REKLAMDA ALTERNATİFLER
Girişimlerle
işbirliği yapan dev ve geleneksel kurumlar günümüz rekakabet yapısına daha kolay uyum sağlıyor. Türkiye
'de ve dünyada hızla büyüyen dijital reklam pazarı için yeni girişimler oyunu değiştiriyor. Küresel reklam pazarında ücretsiz sundukları sosyal ağ, arama ve eposta servislerinden elde ettikleri kullanıcı verilerini reklam gelirine dönüştüren küresel devler artık yalnız değil. Gelişen dijital reklam piyasasında rekabet için geleneksel yapıdan gelen Türk Telekom
, yayıncılar için dijital reklam platformu Admatic ile işbirliği yaparak uyum gösteriyor. Küresel devlerin öncelik ve yerel ihtiyaca göre şekillendiremediği dijital reklam pazarında Admatic gibi girişimlerin hızlı uyum sağlaması ve çevik hareket etmesi önemli avantaj sağlıyor. Sonuçta uçtan uca yerli çözüm sunmak akıllı telefon tarafında olduğu gibi dijital reklam tarafında da mümkün değil.