Köpek balıklarının mıknatıslardan korktukları ortaya çıktı

Avustralya'nın Newcastle Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ticari balık tuzaklarına mıknatıs takmanın köpek balıklarını başarılı bir şekilde uzak tutabildiğini anladı.

Araştırmaya göre, köpek balıkları, burunları etrafında avlanmalarına yardımcı olan özellikle manyetik ve elektrik alanlarına duyarlı özel duyu gözeneklerine sahip. Araştırmacılar, balık tuzaklarının 2 dolarlık balık tuzağı kurarak bunu nasıl olduğunu tespit etti.

Dünya Yaban Hayatı Fonu, balık ağlarına karıştıktan sonra her yıl 300.000 küçük balina ve yunus öldüğünü tahmin ediyor. Ancak University of Newcastle'ın önde gelen araştırmacılarından Dr. Vincent Raoult, mıknatısların busorunu azaltmanın basit bir yolu olabileceğini söylüyor.

Milliyet'in haberine göre mıknatısları kullanmak sadece bu olayları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda balıkçılar için karlılığı da artırabilir. Çünkü köpek balıklarını uzaklaştırmak için daha az zaman harcayacaklar, doğal olarak istedikleri balığı daha kolay yakalayabilecekler.