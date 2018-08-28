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yeni bombayı patlattı

'nın ünlü kamera teknolojisi , bir kez daha Nokia ile buluştu!

Giriş Tarihi: 28.8.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 10:45
Nokia yeni bombayı patlattı

Bilindiği gibi , 2014 yılında 'nın cihazlar ve servisler departmanını satın almış ve Lumia serisi ile macerasına atılmıştı. Bu noktada Nokia'nın ünlü markası 'u da 7.3 milyar dolarlık anlaşmaya dahil edilmişti. İkonik ile Nokia 808 ve Lumia 1020, 1520, 920 ve daha sonra 950 ile 950 XL modellerini çıkartan Microsoft, böylece bu teknoloji ile 41 MP'lik bir kameraya imza atmıştı. Sonrasında ne oldu, hepimiz biliyoruz. Global geldi ve Nokia markasını Microsoft'tan satın aldı.

PUREVIEW GERİ DÖNÜYOR

Satın alınmadan sonra yeni Nokia modellerini gördük. Bu kez işletim sistemi ile iyi modeller ortaya koyan HMD Global, kamera konusunda da beklenen hamleyi sonunda yaptı ve ünlü PureView kamera teknolojisinin haklarını satın aldı. 23 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşen marka anlaşması ile PureView bir kez daha Nokia ile buluşmaya hazırlanıyor.

Elbette şu an için PureView'lu bir Nokia akıllı telefon hakkında konuşmak için oldukça erken. Ancak çok gecikeceğini düşünmüyoruz. HMD Global, bu teknolojiyi hızlı bir şekilde akıllı telefonlarında kullanmak isteyecektir. (Hürriyet)

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Nokia yeni bombayı patlattı
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