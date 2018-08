LG G7 One ve G7 Fit açıklandı (Özellikleri ve fiyatı)

IFA 2018 etkinliğine sayılı günler kala, markaların yeni akıllı telefonları bir bir ortaya çıkmaya başladı. IFA kapsamında tanıtımı yapılacak yeni modeller bir kenara, etkinliğin hemen öncesinde yeni seri akıllı telefonların duyurulduğunu görmeye başladık. Bu duyurulardan birisi de LG yaptı. Firma çok kısa bir süre önce LG G7 One ve G7 Fit akıllı telefonlarını tanıttı. Amiral gemisi modelleri kadar olmasa da eski nesil amiral gemisi serilerine denk modeller olarak karşımıza çıkan yeni akıllı telefonların özelliklerinden söz edelim.

LG G7 ONE AKILLI TELEFONLARI

Cepkolik'in haberine göre LG G7 One ve G7 Fit ikilisinin ilk modeli LG G7 One oldu. Mevcut amiral gemisi akıllı telefon modeli kadar çok konuşulacak bir telefon olan G7 One, eski nesil amiral gemisi özelliklerini içeriyor. Telefonun tasarımı kısmında oldukça başarılı bir seri görüyoruz.

Ön kısımda çentikli ekran kullanan model, bir hayli geniş bir ekran alanına sahip. Bunun dışında arka kısımda ise tek arka kamera ve hemen altında parmak izi sensörlerine yer verilmiş. Yeni nesil bir tasarım sunan telefonun teknik özelliklerinden söz edelim.

Telefon dediğimiz gibi eski nesil amiral gemisi modellerini işaret ediyor. Snapdragon 835 serisi işlemciler kullanan telefon, grafik birimi kısmında ise Adreno 540 serisini kullanıyor. Ram bellek kısmında da yine LPDDR4x teknolojisinde 4 GB RAM bellek görüyoruz.

Telefonun ekran kısmına geçtiğimiz zaman, 6.1 inç bir panel görüyoruz. Ekranın çözünürlük değeri ise 3120 X 1440 piksel olarak açıklandı. FullVision Super Bright IPS ekran 19.5:9 oranına sahip. Bu özelliklere ek olarak telefonun 16 MP f/1.6 diyafram açıklığında tek arka kamerası bulunuyor ve ön kısımda 8 MP değerinde bir kamera bulunuyor. IP68 sertifikasına sahip olan telefonun, 3000 mAh değerinde batarya ile hızlı şarj desteği sunduğunu ve Android One destekli bir telefon olduğunu da ekleyelim.

LG G7 FİT AKILLI TELEFONLARI

Bir diğer akıllı telefon modeli ise Fit serisi oldu. Yine eski seri amiral gemisi akıllı telefonlarında gördüğümüz özellikleri sunan telefon, tasarım kısmında yine çentikli ekran tasarımıyla geliyor.

Oldukça geniş ekrana sahip olan telefon, çentik alanı dışında çok ince çerçevelere yer veriyor. Telefonun arka kısmında ise yine tek arka kameranın kullanıldığı görülüyor. Oldukça geniş tek bir arka kamera kullandığı görülen LG G7 Fit, kameranın hemen altında parmak izi sensörlerine yer veriyor.

Teknik özellikler kısmında ise 6.1 inçlik bir ekran görüyoruz. 3210 X 1440 pilsel çözünürlük değeri sunan telefonun ekran özellikleri One modeliyle hemen hemen aynı. İşlemci kısmında ise bir değişiklik var.

Snapdragon 821 işlemcilerine sahip olan telefon, yine 4 GB RAM bellek miktarı sunuyor ve yine 16 MP arka ve 8 MP değerinde ön kamera sunuyor. Yine 3000 mAh batarya desteği ve hızlı şarj desteği bulunan akıllı telefonun, IP68 sertifikası kullandığını da ekleyelim.

LG G7 ONE VE G7 FİT FİYATI NASIL?

Henüz iki telefon içinde fiyat açıklanmadı. Muhtemelen fiyatın ve çıkış tarihinin IFA 2018 etkinliğinde açıklanması bekleniyor.