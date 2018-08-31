Türk bilim insanları roket mermisine dayanıklı malzeme geliştirdi

Hafif ve dayanıklı bir malzeme olan siper, değişik ölçü ve güçte mermilere karşı koruyucu özelliği sayesinde çelik yelek, tank zırhı ve güvenlik kuleleri için kullanılabilecek yapıda. Kumaş özelliği de olan ve tamamen yerli materyaller ile geliştirilen malzeme sayesinde savunma sanayinin geliştirilmesi hedefleniyor. Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, tüm testleri tamamlanan malzeme için üretim aşamasına geçilmeye hazır olunduğunun da müjdesini veriyor.

Ceket içerisine bile dikilebilecek yapıda olan malzemenin üretiminin Van Teknokent bünyesinde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Malzemenin çelik yelekte kullanılması durumunda sadece 250 gram ağırlığında bir yüke sebep olacağını da belirtelim. Güvenlik kuleleri ve tank zırhlarının etkin bir biçimde korunması için de malzeme önemli bir rol oynayacak.

"TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ"

Tüm testlerden geçen zırhın seri üretim için son aşamaya geldiğine dikkat çeken Battal, "Tüm testler yapıldı. Bunlarda artık üretim aşamasına geçildi. Üretimine Vanımızın teknokenti içinde devam edilecek. Bu çelik yelek koruma ve güvenlik durumuna göre ceketin içine dahi dikilecek incelikte. Ama güvenlikli yeleğimiz yaklaşık 250-300 gram civarında. Dolayısıyla bu yelek akranları içerisinde hem daha güvenlikli hem de daha hafif bir yelek olarak piyasaya sürülmüş olacak. Biliyorsunuz güvenlik kuleleri son derece önemli, gerek güvenlik güçlerimiz açısından gerekse değişik birimlerin korunması açısından. Bu güvenlik kulelerinde de değişik malzemeler kullanmak suretiyle oraların güvenliği değişik mermilere, silahlara karşı güvenli hale gelmiş olacak. Buradaki buluşlardan en önemlilerinden bir tanesi de tank zırhının olmasıdır. Tanklar savaş meydanlarında olsun, güvenlikli bölgelerde olsun çok değişik mermilere muhatap olan araçlardır. Bunların etkin bir şekilde korunması lazım. Bunla ilgili çalışma da iyi bir noktada. Bunla ilgili de seri üretime geçmek için son aşamaya gelindi."