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'nda oksijen paniği!

'nda görevine devam eden bir grup astronot oksijen sızıntısı üzerine alarma geçti.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 15:11
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen paniği!

(ISS) geçtiğimiz günlerde Rus uzay kapsülünde bulunan 2 milimetrelik bir deliğin uyol açtığı oksijen sızıntısı nedeniyle alarma geçti.

Deliği fark etmelerini sağlayan şey ise dünyadaki görev kontrol merkezlerini de uyaran ve istasyonda bulunan hava basıncı sensörleriydi.

Bir astronot, oksijenin uzaya sızmasını engellemek için ilginç bir yönteme başvurdu ve ilk olarak deliği parmağıyla kapatmaya çalıştı, daha sonrasında ise bant ve dolgu malzemeleri kullanarak deliği tıkadı.

Dünyadaki mühendisler deliği kapatabilmek için daimi bir çözüm arayışı içinde. Yetkililer, astronotların hayati tehlikesi olmadığını söylerken Rus medyasında yer alan bir habere göre 2 milimetrelik delik, bir göktaşçığının istasyona çarpması nedeniyle oluştu.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen paniği!
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