Instagram fenomeni ölü bulundu

Instagram'da en çok takip edilen fenomenlerden Avustralyalı Sinead McNamara, Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'in Yunanistan'ın Kafelonya Adası limanında demirli 92 metrelik yatında ölü bulundu.

Avustralyalı Instagram fenomeni 20 yaşındaki Sinead McNamara'nın, 'Mayan Queen IV' isimli yatta 4 aydır çalıştığı belirtildi.

CİNAYET SORUŞTURMASI AÇILDI

Genç kadının ölüm nedeni henüz bilinmese de dev yatın Avrupa kıyılarını gezdiği, McNamara'nın da Yunanistan'da yaşayan kardeşini ziyaret etmek istediği açıklandı.

Yunan polisi, cesedi yatın arka kısmında bulunan genç kadının ölümüyle ilgili cinayet soruşturması açtı.92 metrelik dev yatın polis soruşturması tamamlanana kadar Kefalonya limanından ayrılmasına da izin verilmeyeceği aktarıldı. (NTV)

