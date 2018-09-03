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fenomeni ölü bulundu

Avustralyalı fenomeni Sinead , ünlü milyarderin yatında ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 3.9.2018 10:13
Instagram fenomeni ölü bulundu

'da en çok takip edilen fenomenlerden Avustralyalı Sinead , Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'in 'ın Kafelonya Adası limanında demirli 92 metrelik yatında ölü bulundu.

Avustralyalı Instagram fenomeni 20 yaşındaki Sinead McNamara'nın, 'Mayan Queen IV' isimli yatta 4 aydır çalıştığı belirtildi.

CİNAYET SORUŞTURMASI AÇILDI

Genç kadının ölüm nedeni henüz bilinmese de dev yatın Avrupa kıyılarını gezdiği, McNamara'nın da Yunanistan'da yaşayan kardeşini ziyaret etmek istediği açıklandı.

Yunan polisi, cesedi yatın arka kısmında bulunan genç kadının ölümüyle ilgili soruşturması açtı.92 metrelik dev yatın polis soruşturması tamamlanana kadar Kefalonya limanından ayrılmasına da izin verilmeyeceği aktarıldı. (NTV)

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Instagram fenomeni ölü bulundu
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