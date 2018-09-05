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'dan açıklama geldi! Trump'ın hesabı kapatılıyor mu?

ABD Başkanı 'ın 50 milyon takipçili hesabı kapatılabilir mi? Twitter'dan bu konuyla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 18:30
Twitter'dan açıklama geldi! Trump'ın hesabı kapatılıyor mu?

'ın hukuk biriminin başındaki Vijaya Gadde kullanım kurallarına uymaması durumunda ABD Başkanı 'ın da Twitter hesabının kapatılabileceğini açıkladı.

Gadde Twitter'in belli kuralları olduğunu, ve herkesin bu kurallara uyması gerektiğini söyledi. Kimse için istisna yapılamayacağınını söyleyen Gadde, buna "Başkan Trump'ın" da dahil olduğunu ifade etti.

NTV'ye göre, 50 milyonun üzerinde takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump'ınTwitter'da kullandığı dil sıklıkla eleştiriliyor. Trump zaman zaman tehdide varan ifadeler kullanıyor ve bu, ülkeler arasında krizlere dahi yol açabiliyor. Bazı kullanıcılar, Twitter yönetiminden Trump'ın hesabının kapatılmasını talep ediyor.

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Twitter'dan açıklama geldi! Trump'ın hesabı kapatılıyor mu?
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