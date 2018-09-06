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50 metre çapında Dünya'ya yaklaşıyor!

Yeni keşfedilen 2018RC isimli yaklaşık 50 metre çapında olan in 3 gün sonra yani 9 Eylül'de Dünya'ya 220 bin kilometreye kadar yaklaşacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 6.9.2018 17:15
50 metre çapında asteroid Dünya'ya yaklaşıyor!

3 Eylül 2018'de kesfedilen ve 2018 RC adı verilen 9 Eylül'de dünyaya oldukça yakın bir mesafeden geçecek. Gökcilerin, dünyaya herhangi bir tehkike arzetmediğini belirttiği göktaşı, 9 Eylül gecesi birkaç saat boyunca orta Avrupa'dan teleskoplarla gözlenebilecek.

Star'ın haberine göre gökbilimcilerin potansiyel olarak tehlikeli sınıfında nitelendirdiği göktaşı, dünya ve Ay arasından geçen çapı 30 ila 70 metre arasında bulunan nadir asteroidlerden.

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50 metre çapında asteroid Dünya'ya yaklaşıyor!
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