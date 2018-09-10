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yeni iletişim uydusunu a fırlattı

ABD'li mekiği ve roket üreticisi , Kanadalı uydu üreticisi Telstat yapımı, Telstar 18 Vantage iletişim uydusunu uzaya yolladı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 22:02
SpaceX yeni iletişim uydusunu uzaya fırlattı

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, uydu SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden a fırlatıldı.

Uydu fırlatıştan 32 dakika sonra yörünge konumuna yerleşirken, Falcon 9 roketi yaklaşık 8 dakika sonra 'in Atlantik Okyanusu'ndaki insansız gemi platformuna indi.

Telstat'ın yeni küresel uydu ağının üçüncü parçası olan Telstar 18 Vantage, Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Moğolistan ve Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelere geniş bant iletişim hizmetleri sağlayacak.

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SpaceX yeni iletişim uydusunu uzaya fırlattı
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