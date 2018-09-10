SpaceX yeni iletişim uydusunu uzaya fırlattı

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, uydu SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Uydu fırlatıştan 32 dakika sonra yörünge konumuna yerleşirken, Falcon 9 roketi yaklaşık 8 dakika sonra SpaceX'in Atlantik Okyanusu'ndaki insansız gemi platformuna indi.

Telstat'ın yeni küresel uydu ağının üçüncü parçası olan Telstar 18 Vantage, Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Moğolistan ve Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelere geniş bant iletişim hizmetleri sağlayacak.

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