Instagram’a yeni emoji güncellemesi

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, aylardır test sürecinde olan yeni özelliğini kullanıcılara tanıttı. Eğer gönderilere ifade eklemeden yorum yapamıyorsanız, yeni eklenen kısayol sayesinde en çok kullandığınız emojileri hızlı ve pratik bir şekilde yorumunuza ekleyebileceksiniz. Hatta yorum yazmaya bile gerek olmadan direk belli bir emojiyi gönderebilirsiniz.

Android ve iOS kullanıcıları için hizmete sunulan özelliği kullanabilmek için bir paylaşım için 'yorum ekle' kısmının üzerinde olan yeni emoji kısayol çubuğundaki herhangi bir ifadeye tıklamak yeterli olacaktır. Bu kısayol çubuğu, herkes için farklılık gösteriyor be en çok kullandığınız emojileri sıralıyor.

Habertürk'ün haberine göre yeniliği kullanabilmek için Instagram uygulamasının en son sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Emojileri sık kullananların epey işine yarayacak olan yeni kısayol, ayrıca yorum atarken kullanıcıları zaman kaybından kurtaracak.

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