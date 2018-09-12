40 yıldır denizlerin röntgenini çekiyor

Deniz kimyası, fiziksel oşinografi, canlı deniz kaynakları, kıyı mühendisliği ve sualtı arkeolojisi alanlarında çalışmalar yapan gemi, elde ettiği verilerle yeni projelere ışık tutuyor.

Koca Piri Reis, sahip olduğu konumlama sistemi, oşinografik, biyolojik, jeolojik-jeofizik ekipmanlar ve laboratuvarıyla iyi bir teknolojik altyapıya sahip olmasının yanı sıra bir limana yanaşmadan 15-20 gün aralıksız seyir yapabiliyor.

STRATEJİK ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Gemi, bilimsel araştırmaların yanı sıra Türkiye için önemli stratejik görevler icra ediyor.

Petrol sondajının yapılabilmesi için gerekli sismik araştırmaları yapabilecek özellikteki 36 metre uzunluğa sahip Koca Piri Reis Gemisi, geçmişte Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz araştırması çalışmalarını gerçekleştirdi.

Akdeniz'de Türk kara sularında 18 kilometrelik alanda 2 boyutlu sismik araştırma yapan gemi, 2011'de Kıbrıs Rum kesiminin adanın güneyinde petrol arama çalışmalarına başlaması sonrası demirli olduğu Urla Limanı'ndan Akdeniz'e hareket ederek Kıbrıs Adası'nın güneyindeki bölgede sismik veri toplama çalışması yaptı.

Koca Piri Reis, Kıbrıs'ın güneyindeki ''G bölgesi ruhsat sahasında'' sismik veri topladıktan sonra Norveçli bir petrol şirketi için Marmara Denizi'nden sismik veri sağladı.

"ÇOK AZ RAKİBİ VAR"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 15 Kasım 2018'de geminin hizmette 40. yılını kutlayacaklarını söyledi.

Koca Piri Reis'in üniversitenin ve devletin gurur duyulan bir varlığı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hotar, "40. yılını dolduracak. Gemimizin başka bir örneği, bu kesintisiz hizmet anlamıyla yok. Deniz bilimlerinin tüm alanlarında hizmet verebilen, araştırma, çalışma yapabilen, uluslararası düzeyde de çok az rakibinin olduğu bir gemi." diye konuştu.

Prof. Dr. Hotar, amaçlarının ülkenin bu alanla ilgili çalışmalarına hız kazandırmak, bilimsel desteği artırmak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gemimizin akademisyenlerimizle, ülkemizin önemli kurumlarıyla ortak yaptığı çalışmalarda ülkemizin politikalarının belirlenmesine, bunlara yön verilmesine destek olacak çeşitli projelere imza atılmış. Sonuçlandırılmış ya da devam etmekte olan projeler var. Küresel rekabetin bu kadar yoğun yaşandığı, ülkelerin birbiriyle yarış içinde olduğu bir ortamda, bizim böyle bir stratejik anlamda gücümüzün olması çok önemli. Hem çeşitli araştırmaları yapmada hem projeleri yürütmekte hem de araştırma sonuçlarına göre bunları fiiliyata geçirmekte çok önemli bir ekipmanımız. Ülkemizin politikalarına yön veren stratejik bir önemi var."