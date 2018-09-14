Öneri kutusu ‘Fikir Küpü’ oldu

'FIKIR' kelimesi günümüzde en değerli, en eğlenceli ve en heyecan verici kelimelerden biri. Bu kadar değer verilen 'Fikir' kelimesine sahip olmak ya da onu toplamakta ayrıca zahmetli ne yazık ki. Bugün birçok vizyon sahibi şirket için, çalışanların yeteneklerini değerlendirebilmek adına belirli görev tanımlarıyla onları sınırlandırmak yerine özgür bırakmak, her konuda fikirlerini almak ve bu fikirleri kendilerinin hayata geçirmesini sağlamak hayati bir önem taşıyor. Günümüz şirketleri de, çalışanlarının üretkenliğini artırmak ve onları işe karşı motive etmek adına yaratıcılık, hayal gücü ve iş geliştirme yetilerine fazlasıyla önem veriyor. Oysa ofislerin duvarlarına asılan öneri kutuları hep boş kalıyor ya da gelen öneriler okunmaz oluyor. İşte tam da bu noktada dijital dönüşüm devreye giriyor. Dijital iş yeri platformu Knowizz'in geliştirdiği "Fikir Küpü
" modülü ile çalışanlar hem işlerini geliştirme şansı buluyor hem de çalışırken yeni projelere imza atma fırsatını yakalıyorlar.