Honor Play'in Türkiye satış fiyatı belli oldu

Bugün düzenlenen etkinlikte birlikte oyuncu telefonu olarak adlandırılan Honor Play'in Türkiye'de satışa sunulduğu açıklandı. Cihaz son dönemlerde birçok telefonda yer alan ekran çentiğine sahip. Telefonda 6.3 inç'lik IPS LCD ekran yer alıyor. Ekran çözünürlüğü ise 2340x1080.

Honor Play'de Hisilicon Kirin 970 sistem çipi bulunuyor. Çipte 2.36 GHz'de çalışan 4 tane Cortex-A73 çekirdeği ile 1.8 GHz'de çalışan Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Yani 8 çekirdekli bir işlemci. Telefonda 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM yer alıyor. Honor Play'de yapay zeka destekli 16+2 MP çift arka kamera ile 16 MP ön kamera bulunuyor.

HONOR PLAY TÜRKİYE FİYATI

Yapılan açıklamaya göre Honor Play bugünden itibaren 2.799 TL fiyatla satışa çıkmış durumda. Ayrıca Honor, PUBG Corp. ve Gameloft ile stratejik ortaklıklar yaptığını da belirtti.

HONOR PLAY TEKNİK ÖZELLİKLERİ

-6.3 inç IPS LCD ekran (1080x2340 çözünürlük)

-19.5:9 ekran/gövde oranı

-2.5D kıvrımlı tasarım

-Yekpare metal gövde

-EMUI 8.2.0 Arayüzü (Android 8.1)

-Huawei Kirin 970 sistem çipi (4 x Cortex A73 - 4 x Cortex A53)

-Depolama: 64 GB (256 GB'a kadar microSD kart desteği)

-RAM: 4GB

-Pil: 3750 mAh

-Kamera: AI destekli 16-2 MP çift arka kamera, 16 MP ön kamera

-GPU Turbo özelliği

-4D Smart Shock özelliği

-AI 3D Surround

-Deniz Mavisi ve Geceyarısı Siyahı renk seçenekleri