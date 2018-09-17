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Teknofest 20 Eylül'de başlıyor

Teknofest , "Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda 'de 'nda yapılacak.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 16:59
Teknofest İstanbul 20 Eylül'de başlıyor

'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest , Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve tarafından 'de 'nda düzenlenecek.

'nın (AA) iletişim destekçisi olduğu ; Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktiviteleri ziyaretçilerine sunacak.

Festivalin en önemli bölümünü ise 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturacak. Yarışmacı takımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme ve ekipman desteği verilerek, gençlerin teknoloji geliştirmeleri desteklenecek.

PEK ÇOK ÖNEMLİ KURUMUN DESTEĞİ VAR

Festival, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde önemli rol oynayan kuruluşların destekleriyle düzenleniyor. Teknofest İstanbul'un teknoloji yarışmaları Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT başta olmak üzere pek çok önemli kurumun desteğiyle düzenlenecek.

Festivalin diğer paydaşları arasında Anadolu Ajansı, , Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Gebze , Gençlik ve , İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Başkanlığı, TRT ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

Dünyanın en hızlı araçları TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak

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Teknofest İstanbul 20 Eylül'de başlıyor
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