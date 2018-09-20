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+ ve J6+ resmen açıklandı

+ ve J6+ bugün resmen tanıtıldı. Oldukça benzer özelliklere sahip telefonların görüntüleri yayınlandı ve özellikleri açıklandı.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 10:23
Samsung Galaxy J4+ ve J6+ resmen açıklandı

yeni bütçe dostu telefonları + ve J6+'ı resmen tanıttı. Hem tasarım hem de özellik olarak oldukça benzer olan Galaxy J4+ ve J6+ için bir tanıtım etkinliği düzenlenmedi. Ancak telefonlar hakkında merak edilen tüm detaylar açıklandı.

Her iki telefon da 720 x 1480p çözünürlükte 6 inç ekranla geliyor ve 1.4GHz dört çekirdekli işlemciye sahip Exynos 7570 Quad yonga seti kullanıyor. Ayrıca her iki telefonda da 3300 mAh batarya bulunuyor.

RAM VE DEPOLAMA ALANI SEÇENEKLERİ FARKLI

Galaxy J4+ ve J6+ depolama alanı ve RAM seçeneklerinde birbirlerinden ayrılıyor. + 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçenekleriyle gelirken, Galaxy J4+'ın 2/3 GB RAM ve 16/32 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Kameralara gelecek olursak, Galaxy J6+ çift arka kamerayla gelirken, Galaxy J4+'ta tek arka kamera bulunuyor. 13 + 5 megapiksel çift arka kameraya sahip Galaxy J6+'ın selfie kamerası 8 megapiksel. 13 megapiksel arka kameraya sahip Galaxy J4+'ın selfie kamerası ise 5 megapiksel. (Mynet)

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Samsung Galaxy J4+ ve J6+ resmen açıklandı
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