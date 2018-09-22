Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > CRISPR ile DNA yerine RNA düzenlenebilecek

ile yerine RNA düzenlenebilecek

adamları, gen düzenleme teknolojisi ile Deoksiribo Nükleik Asit () yerine Ribo Nükleik Asidi (RNA) hedef alabilen bir enzimin moleküler yapısının haritasını çıkarmayı başardı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 14:13
CRISPR ile DNA yerine RNA düzenlenebilecek

Techcrunch'ın haberine göre, ABD'de Salk Enstitüsünde görevli uzmanlar, gen düzenleme teknolojisi ile RNA'nın hedef alınabileceği Cas13d enziminin moleküler yapısını ayrıntılarıyla saptadı.

Çalışmanın, gen düzenleme teknolojisinde hücre içindeki fonksiyonların daha kusursuz yönlendirilmesine olanak sağlayacağına inanılıyor.

Araştırmanın ayrıntıları "Cell" dergisinde yayımlandı.

Münferit hücre içindeki kusurların ortadan kaldırılması için Cas9 enzimiyle 'nın hedef alındığı gen düzenleme teknolojisinin, sanılandan daha büyük genetik yıkıma neden olabileceğinden endişe ediliyor.

adamları, RNA'yı hedef alan CRISPR-Cas13d enzimiyle hücrelerin işlettiği mekanizmaların düzenlenebileceğini, genin üzerinde kalıcı ve potansiyel tehlike oluşturan değişiklikler yapılmayacağına işaret etti.

Araştırma ekibinden Hanna Gray Fellow, "DNA sabittir, sürekli değişen, DNA'dan kopyalanan RNA iletileridir. Doğrudan RNA'yı kontrol ederek bu iletileri düzenlemek, hücrenin kaderini etkilemek açısından önemli olası sonuçlar barındırıyor." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CRISPR ile DNA yerine RNA düzenlenebilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN