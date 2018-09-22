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yle laboratuvarda yemek borusu dokusu büyüttüler

Amerikalı adamları, ilk kez pluripotent leri kullanarak laboratuvar ortamında insan yemek borusu dokusu büyüttü.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 14:11
Kök hücreyle laboratuvarda yemek borusu dokusu büyüttüler

Cincinnati ve Organoit Tıbbı Çocuk Merkezinde (CuSTOM) görevli adamlarının, fonksiyonları bozulduğunda özofagal koşulları harekete geçirdiği bilinen Sox2 geni ve bu genle ilişkili proteine odaklandıkları çalışma sırasında yaklaşık iki ayda yemek borusuna (özofagusu) ait 300 ila 800 mikrometre uzunluğunda dokuyu büyüttüğü belirtildi.

Araştırma çerçevesinde özofagal oluşum sırasında Sox2'in işleyişini düzenlediği genetik ve moleküler yolların tespit edilmesi için fare, kurbağa ve insan doku kültürleri kullanıldı.

Laboratuvarda büyütülen dokunun, hastadan biyopsiyle alınan özofagal dokularla biyokimyasal açıdan çarpıcı biçimde benzerlik gösterdiği belirtildi.

Sindirim sistemi bozukluklarının tedavisinde rejeneratif doku terapileri geliştirilmesinin önünü açması beklenen çalışmanın ayrıntıları Cell Stem Cell dergisinde yayımlandı.

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Kök hücreyle laboratuvarda yemek borusu dokusu büyüttüler
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