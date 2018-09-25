Öğrenciler fetih robotu geliştirdi!

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 4 gün boyunca birbirinden farklı kategorilerde çok sayıda robot yarışması düzenlendi.

Festival kapsamında, "İstanbul'un fethini robotlar ile sembolik olarak canlandırarak hem karada hem denizde görev yapabilen amfibik otonom robotlar geliştirmek" amacıyla Robotik Fetih 1453 Yarışması da düzenlendi.

Lise, lisans ve lisans üstü seviyesinde öğrencilerin katılabildiği yarışmayı, Haydarpaşa Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesinden Robot Kulübü öğrencilerinin oluşturduğu ekip kazandı.

Ekibin geliştirdiği ve festival boyunca ziyaretçilere tanıtılan robot, katılımcılardan tam not aldı.

"TOP ATMA VE RENK ALGILAMA TEKNOLOJİSİNİ İLK DEFA KULLANDIK"

Lisenin Robot Kulübü'nün danışman öğretmeni Erhan Mustafa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır robot yarışmalarına katıldıklarını belirterek, TEKNOFEST İstanbul'u da dört gözle beklediklerini ve 4 gün dolu dolu bir etkinlik geçirdiklerini bildirdi.

Kaya, "Bugüne kadar gördüğümüz en büyük yarışmaydı. Çok sayıda kategori ve çok fazla robot vardı. Bu kategorilerin neredeyse hiçbirini başka yarışmalarda görmedik. Ekibimizin 10 yıllık bir geçmişi var değişik öğrenci grupları ile." dedi.

Robotik Fetih 1453 yarışmasının konusunun Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan Haliç'e indirmesi ve oradan surları yıkmasıyla alakalı olduğunu anımsatan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Robotumuz ilk önce gemileri denizden alıyor, karadan götürüyor. Sonrasında top atışları ile surları yıkabiliyor. Bunları yaparken tamamen otonom çalışıyor, hiçbir şekilde dışarıdan kontrol edilmiyor. Programı öğrencilerimiz yazdı. Görüntü işleme ve değişik sensörlerle robotumuz bu görevleri yapmaya çalışıyor. Biz görüntü işlemeyi ilk defa bu yarışmada yaptık. Robotumuz renkleri algılayıp bu renge göre görevlerini kendisi yapıyor."

Kaya, "Top atma sisteminin kullanıldığı ve suda çalışan ilk robotumuzdu. Ve gerçekten emeklerimizin karşılığını aldık." diye konuştu.