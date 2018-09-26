8 bin yıl geriye giden ağaç halkası ajandası

Ajandayı oluşturan ekip, yanardağ bilimcileri, tarihçiler ve arkeologlarla birlikte çalışıyor. Araştırma ekibinden Prof. Ulf Büntgen bu tekniğin, tam olarak M.S 536'da başlayan bir buz devrinin kanıtlarını açığa çıkardığını belirtti. Buna göre, bu buz devrini, 100-120 yıl süren çok soğuk bir dönemi tetikleyen bir dizi yanardağ patlaması izledi.



BBC'nin haberine göre, ağaç halkalarının "parmak izleri kadar ayırt edici" olduğu gerçeğinden hareket eden bilim insanları ajandayı, yüzyıllar boyu geriye giden iklim koşullarını dünyanın her yerinden ağaçları kullanarak belgeliyor.



Prof. Büntgen'e göre, iklimdeki değişiklikler genellikle vebalar ve toplu göçle örtüştüğü için, bu ajandayı oluşturan ekip, öncelikle insan topluluklarının bu gelişmelerden nasıl etkilendiğini ortaya çıkartmayı amaçlıyor.



Üniversitenin ağaç halkası birim başkanı Prof. Büntgen, "Yıllık kesin tarihlerinin olması ağaç halkası kronolojilerinin en büyük avantajıdır. Bu da, insanlık tarihi boyunca olan olayların karşılıklı incelenmesine olanak sağlar" dedi ve ekledi:



"Buna ek olarak, ağaçlar yıllık, belirgin bir ağaç halkası oluşturması açısından eşsizdir. Bu da bize bu süregelen kronolojileri yapmaya olanak sağlar. Son 1000-2000 yıl önce olan iklim değişikliklerinin haritasını çıkararak, en nihayetinde modern tahmin yöntemlerini geliştirebiliriz."



Yaşayan ağaçlardan, yerleşim alanlarından, orta çağ kiliselerinden ve bataklıklardan alınan örnekler bu çalışmada kullanılıyor. Aynı zamanda, yüzyıllar boyu korunmuş olan ağaçlar İskoçya'daki göllerden çıkarıldı.



St.Andrews Üniversite üyesi Dr. Rob Wilson, "İskoçya için 8000 yıl geriye giden bulgularımız var" dedi ve ekledi:



"Bu noktada çok fazla boşluğumuz var; örneğin, 11. Yüzyıl boşluğu var ve sonrasında M.S ilk milenyum için çok fazla bulgumuz var. Ağaç halkaları meydana gelmiş olan depremleri, heyelanları, çığları ve tsunamileri açığa çıkartabilirler. Kısaca, her hangi biri, ağaç halkalarını çalışarak çevresel değişikliklerin farklı alanlarında oldukça yaratıcı işler ortaya koyabilir."

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