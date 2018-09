En iyi strateji oyunları hangileridir?

Oyun severler arasında bazı oyunların yarattığı duygular tarifsizdir. Oyun oynarken yaşanan o hissiyat, tabir-i caizse bulutların üstünde uçmak gibidir. Aksiyon, macera, spor, MMORPG ve nice oyun türü… Strateji oyunları sevenler için strateji oyunları hepsinden farklı ve özeldir. Strateji oyunlarının arasında herhangi bir devleti kurarak yönetmek, bir orduya komutanlık etmek veya günümüze ulaşana kadar medeniyetler arasında geçiş sağlamak… Birden çok senaryo; ancak hepsinin temelinde stratejiye dayanan bir mekanizma! Sizler için hazırladığımız haberimizde en iyi strateji oyunlarını hazırladık. İşte karşınızda en iyi strateji oyunları…

EN İYİ STRATEJİ OYUNLARI

10. SuperPower 2. Listemizin 10. Sırasında yer alan oyun, 11 Ekim 2004 yılında piyasaya sürüldü. BM'ye üye olan ülkelerden birisini alıp strateji geliştirmeye dayalı olan SuperPower 2, askeri, ekonomik, siyasi düzlemde ülke kontrolüne dayanıyor.

9. Homeworld. Çıktığı dönem içerisinde öncü olan oyunlardan sayılan Homeworld, 3 boyutlu uzay stratejisine dayanıyor. Uzay-strateji oyunlarının atası sayılan Homeworld, listemizde dokuzuncu sırada yer alıyor.

8. Rise of Nations. Rise of Nations, 20 Mayıs 2003'te yayınlanmış gerçek zamanlı strateji türünde bir oyundur. Rise of Nations, yüzeysel bakıldığında normal bir strateji oyunu gibidir. Oyuna bir üsle başlanır, ardından birkaç bina yapılarak ham madde toplanmaya ve bir ordu kurarak düşman kentler ele geçirilmeye çalışılır. Listemizde 8. sırada yer alan Rise Of Nations, strateji oyunu sevenlerin ilgisini oldukça çekecektir.

7. Supreme Commander 2. Listemizin yedinci sırasında yer alan Supreme Commander 2 adlı oyun, Chris Taylor tarafından geliştirilmiştir. Pratik temelli bir oyun olan Supreme Commander 2, teknoloji, bilim ve strateji üçleminde gelişmektedir.

6. Age of Empires III. Age of Empires serisinin üçüncü oyunu ve son ana olan oyun, gerek Age of Empires serisinde gerekse strateji oyunları arasında en beğenilen oyunlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Age of Empires III Microsoft'a bağlı Ensemble Stüdyoları tarafından geliştirilip, Microsoft Oyun Stüdyoları tarafından yayınlanmıştır. 18 Ekim 2005'te Kuzey Amerika'da ve 4 Kasım 2005'te ise Avrupa'da piyasaya sürülmüştür.

5. WarCraft III. Warcraft III, piyasalara giriş yaptığı 2002 yılından itibaren dünyada en fazla satan oyunlar listesine girmekle beraber birçok yerde de yılın oyunu ödülünü almaya hak kazanmıştır. Blizzard Entermaint tarafından geliştirilen oyun, seçilen karakterin gelişimine ve güçlenmesine dayalı olarak ilerliyor.

4. Red Alert 2. Müttefik ve Sovyet güdümündeki ülkeler arasındaki çatışmayı anlatan Red Alert 2, piyasaya sürüldüğü 16 Eylül 2000 tarihinden itibaren en popüler strateji oyunları arasında yer edinmiştir. Oyun Westwood Studios tarafından geliştirilmiş ve multiplayer özelliği sayesinde de ses getirilmiştir.

3. Starcraft II. Listemizin üçüncü sırasında yine bir Blizzard Entertainment oyunu bulunuyor. 2013 yılında piyasalara sürülen oyun, askeri bilim kurgu türünde bir strateji oyunu olarak dikkat çekiyor.

2. Sid Meier's Civilization V. Son dönemlerin belki de en önemli strateji oyunu olarak anılan Civilization V, 2010 yılında oyun severlere sunuldu. Firaxis Games tarafından geliştirilen oyun, 4X strateji türünde bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Civilization V bir sıra tabanlı strateji oyunudur. Temel oynanış mantığı serinin ilk oyunundan beri hiç değişmemiştir. Mantık olarak satranca benzer. Sırası ile her ulusa hamleler yapma hakkı gelir. Oyuncu kendi işlemlerini yaptıktan sonra Enter tuşuna basar ve sıra diğer ulusa geçer. Her ulus, kendi sırasını tamamlayınca tur da tamamlanmış olur ve sonraki tura geçer. Turlar geçtikçe yıllar da geçer. Erken çağlarda her bir tur 50 yıla denk gelirken, çağlar ilerledikçe her bir tur bir yıla denk gelir.

1. Age of Empires II. Geldik listenin bir numarasına… Age of Empires II, sadece serisinin en iyi oyunu olarak değil; strateji oyunlarının da atası olarak kabul edilmektedir. Orta Çağ'ı konu alan ve oynanılabilir on üç uygarlığı bünyesinde barındıran oyunun amacı, sayesinde ordularını oluşturdukları, kasabalar kurdukları ve nihayetinde düşmanlarını bozguna uğrattıkları kaynakları toplamaktır. Oyuncuyu uzmanlaştırmaya yönelik belirli tarzda hikâyelerle desteklenmiş beş adet tarih bazlı kampanya modu vardır. Üç ilave tek oyunculu ve çok oyunculu mod oyuna dahil edilmiştir. Bizim size naçizane önerimiz, mutlaka ama mutlaka Age of Empires II'yi oynamanız olacaktır.