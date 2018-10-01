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'ın yeni yöneticisi oldu

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması 'ın yeni yöneticisi, şirketin Ürün Müdür Yardımcısı oldu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 21:57 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 22:05
Instagram'ın yeni yöneticisi Adam Mosseri oldu

'ın kurucuları ve , şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Halihazırda Ürün Müdür olan 'nin bugünden itibaren Instagram'ın başına geçeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

PHOTOSHOP SANATININ GELDİĞİ SON NOKTA

Mosseri'nin 2008'de Facebook tasarım ekibinde işe başlamasının ardından Instagram ekibine geçtiğini belirtilen açıklamada, "Instagram'daki pozisyonu dahilinde Adam, işlerin tüm denetiminden sorumlu olacak ve mühendislik, ürün ve operasyonlar dahil tüm bölümlerin yönetim kadrolarını belirleyecek." denildi.

Photoshop sanatının geldiği son nokta görenleri şaşırtıyor

eğitim görürken tanışan Kevin Systrom ve Mike Krieger, 2010'da eski Polaroid fotoğraflardan esinlenerek başlattıkları Instagram'ı, Facebook'a devrettikten sonra da yönetmeye devam ediyordu.

Systrom ve Kreiger'ın, Facebook yönetimiyle aralarındaki gerginlik nedeniyle istifa kararı aldığı öne sürüldü.

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Instagram'ın yeni yöneticisi Adam Mosseri oldu
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