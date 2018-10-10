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larını a gönderdi

’in, Yaogan-32 serisine ait ikiz uzaktan algılama larını a fırlattığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:27
Çin uydularını uzaya gönderdi

Şinhua ajansının haberine göre, Yaogan-32 serisine ait ikiz uzaktan algılama ları ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March (Uzun Yürüyüş)- 2C tek taşıyıcı roketiyle a gönderildi.

ADI AÇIKLANMAMIŞ TEKNOLOJİLERİ İÇERİYORLAR

Önceden planlanmış yörüngelerine giren uydular, elektromanyetik çevre gözlemi ve adı açıklanmayan çeşitli teknolojilerin test edilmesinde kullanılacak. Fırlatmanın, Uzun Yürüyüş-2C roket ailesinin 286'ncı görevi olduğu belirtildi.

ABD ve 'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan , uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter'i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045'te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

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Çin uydularını uzaya gönderdi
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