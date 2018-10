İşte Spotify'a göre son 10 yılın "en"leri

Spotify'ın resmi olarak kuruluşunun ve müzikseverler ile buluşmasının ardından tam 10 yıl geçti. Dev müzik platformu ise 10. yılına özel 'en'leri açıkladı.

Kurulduğu günden bu yana Spotify'da her sene en çok dinlenen şarkı:

2008: The Killers – "Human"

2009: The Black Eyed Peas – "I Gotta Feeling"

2010: Eminem, Rihanna – "Love The Way You Lie"

2011: Don Omar, Lucenzo – "Danza Kuduro"

2012: Gotye, Kimbra – "Somebody That I Used To Know"

2013: Macklemore & Ryan Lewis – "Can't Hold Us" (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – "Happy" – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – "Lean On"

2016: Drake – "One Dance"

2017: Ed Sheeran – "Shape of You"

Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen sanatçıları:

Drake

Ed Sheeran

Eminem

The Weeknd

Rihanna

Kanye West

Coldplay

Justin Bieber

Calvin Harris

Ariana Grande

Kurulduğu günden bu yana Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkıları:

Ed Sheeran – "Shape Of You'"

Drake – "One Dance"

The Chainsmokers, Halsey – "Closer"

Post Malone – "rockstar" (feat. 21 Savage)

Ed Sheeran – "Thinking Out Loud"

Major Lazer, MØ, DJ Snake – "Lean On"

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – "Despacito - Remix'"

Justin Bieber – "Love Yourself"

Justin Bieber – "Sorry"

The Chainsmokers – "Don't Let Me Down"

Spotify'da 1 milyar dinlenme rakamına ulaşan ilk 10 sanatçı:

Rihanna (2013)

David Guetta (2013)

Eminem (2013)

Kanye West (2014)

Avicii (2014)

Coldplay (2014)

JAY Z (2014)

Katy Perry (2014)

Drake (2014)

Pitbull (2014)

Kurulduğu günden bu yana Spotify'da dünya genelinde en çok dinlenen albümler:

Ed Sheeran – ÷

Justin Bieber – Purpose

Drake – Views

Ed Sheeran – x

Post Malone – beerbongs & bentleys

The Weeknd – Starboy

Drake – Scorpion

The Weeknd – Beauty Behind The Madness

Post Malone – Stoney

Kendrick Lamar – DAMN.

Kurulduğu günden bu yana Spotify'da dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar:

Rihanna

Ariana Grande

Sia

Beyoncé

Nicki Minaj

Adele

Taylor Swift

Selena Gomez

Katy Perry

Shakira

Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen müzik türleri:

Pop

Dance pop

Pop rap

Post-teen pop

Rap

Hip hop

Southern hip hop

Trap music

Rock

R&B