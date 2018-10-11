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Alibaba CEO'sundan sürpriz 'nakitsiz toplum' çıkışı

Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve yatırımcı , Bitcoin ve blockchain (blok zinciri) teknolojisine odaklandığını ve nakitsiz bir toplumun oluşturulması yollarını araştırdığını söyledi.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 00:41
Alibaba CEO'sundan sürpriz 'nakitsiz toplum' çıkışı

Alibaba Yönetim Kurulu Başkanı , henüz Bitcoin ve diğer önemli kripto para birimlerinin piyasaya hangi yönde değer katabileceğini araştırdığını fakat blok zinciri teknolojisinin nakitsiz bir toplum için güçlü bir inovasyon olduğunu belirtti.

CCN'de yer alan habere göre, Ma şöyle konuştu:

"Nakitsiz topluma ve blok zinciri teknolojisiyle ilgileniyorum. Alibaba ve benim işim, dünyayı nakit kullanılmayan bir evreye taşımak çünkü toplumda herkese ihtiyacı olan paranın sağlanması, söz konusu paranın sürdürülebilir ve şeffaf olmasıyla eşitlik oluşturulabileceğine inanıyorum. Yolsuzluktan nefret ediyorum. Benim imkanlarımın sınırlı olması sorun değil fakat başka birinin benim imkanlarım üzerinden pis işler yapmasını istemem. Bu yüzden de nakitsiz bir toplum istiyoruz."

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Alibaba CEO'sundan sürpriz 'nakitsiz toplum' çıkışı
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