PlayStation 4 yıllar sonra kırıldı mı?

Sony PS4, piyasaya sürüldüğünden beri korsanlar tarafından suistimal edilemedi. Gerçekleşen sorunlar nadirdi ve kolayca çözülebilir düzeydeydi. Bunun nedeni Japon teknoloji devinin, Jailbreak (Hapisten kaçma veya firar olarak çevirebileceğimiz terim, konsolların kırılması ve oyunların korsan olarak elde edilebilmesini simgeliyor) eylemlerine karşı son derece uyanık olmasıydı.

Sony, şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen bir Jailbreak uygulamasına anında müdahale etti. Kaliforniya eyaletinde yaşayan Eric Scales isimli ABD vatandaşı; kırdığı ve Call of Duty: WWII ve God of War gibi oyunlarla birlikte sunduğu konsolları eBay ve kendi web sitesi aracılığıyla satışa sundu.

Sony konuya ani müdahalede bulundu ve Eric Scales'e dava açtı. Şirket, kanun dışı kopyalara hiçbir şekilde itibar edilmemesi yönünde çağrı yaptı. Dev firma, diğer detaylarla ilgili açıklamada bulunmadı.

TorrentFreak, bu sızıntının Sony PS4'ün tamamen kırılmasına yol açabilecek bir eyleme neden olabileceğini vurguluyor. Jailbreak uygulaması yaygınlaşırsa, şirketin başı ciddi anlamda ağrıyabilir zira bu tür bir eylem, PS4'ü kırmaya çalışan korsanları cesaretlendirebilir.