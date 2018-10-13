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'un üst seviye kapaklı akıllı telefonu ortaya çıktı!

bir süredir farklı bir müşteri kitlesine hitap eden üst seviye kapaklı telefonlar geliştiriyor. Firmanın bu ailesinin yeni üyesi SM-W2019 geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıktı. İşte telefonun özellikleri ve diğer detayları...

Giriş Tarihi: 13.10.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 15:20
Samsung'un üst seviye kapaklı akıllı telefonu ortaya çıktı!
bir yandan katlanabilir telefonlar için çalışmalarına devam ederken, diğer yandan akıllı telefonlar ortada yokken kullandığımız kapaklı telefonlar ile benzer tasarıma sahip telefonlar geliştiriyor. Bunlardan birisi de, SM-W2019.
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Samsung'un üst seviye kapaklı akıllı telefonu ortaya çıktı!
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