Samsung'un üst seviye kapaklı akıllı telefonu ortaya çıktı!
Samsung bir süredir farklı bir müşteri kitlesine hitap eden üst seviye kapaklı telefonlar geliştiriyor. Firmanın bu ailesinin yeni üyesi SM-W2019 geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıktı. İşte telefonun özellikleri ve diğer detayları...
Giriş Tarihi: 13.10.2018 15:15Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 15:20
Samsung bir yandan katlanabilir telefonlar için çalışmalarına devam ederken, diğer yandan akıllı telefonlar ortada yokken kullandığımız kapaklı telefonlar ile benzer tasarıma sahip telefonlar geliştiriyor. Bunlardan birisi de, SM-W2019.